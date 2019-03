Jack lo Squartatore e i misteri italiani

Jack lo Squartatore si chiamava Aaron Kosminski ed era un barbiere polacco. Il giallo più misterioso della storia criminale sembra essere risolto dopo 131 anni. Il serial killer che, fra l’estate e l’autunno del 1888, uccise in maniera sadica cinque donne nel quartiere di Whitchapel a Londra ha finalmente un nome. A sostenerlo sono i ricercatori della John Moores University di Liverpool. In sostanza, su uno scialle trovato vicino al corpo di Elizabeth Stride, una delle due donne uccise in una sola notte, quella del 30 settembre 1888, sono state trovate tracce di due soli dna diversi, quello della vittima e quello del barbiere. Adesso che il giallo dei gialli sembra aver trovato un colpevole, si può sperare che la luce della scienza rischiari anche altri meno antichi misteri. L’elenco, per restare in Italia, è lungo, a cominciare dagli autori materiali della strage di Piazza Fontana a Milano. Il prossimo 12 dicembre saranno trascorsi 50 anni dallo scoppio della bomba nella Banca dell’agricoltura. I 17 morti che annunciarono la Notte della Repubblica sono ancora in attesa di giustizia. Speriamo che, come la povera Elizabeth Stride e le sue sciagurate compagne, non debbano attendere altri 81 anni.©RIPRODUZIONE RISERVATA