Oggi, ma nel 1918, a Castelfidardo, con la morte a 73 anni dell'imprenditore ed ex sindaco (dal 1905 al 1914) Paolo Soprani passava ufficialmente ai figli Luigi e Achille la fabbrica di fisarmoniche (nella foto, il particolare di uno dei primi esemplari dei 150 esposti nel museo internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo) più nota al mondo. Negli ultimi tre anni, gli eredi del papà dello strumento musicale che aveva reso il piccolo centro della provincia di Ancona conosciuto a livello planetario di fatto avevano seguito la gestione della ditta fondata nel 1872. Paolo Soprani aveva perfezionato e avviato la produzione su scala industriale dell'accordeon: brevettato il 6 maggio 1829 a Vienna dal produttore di organi austriaco Cyrill Demian. Soprani, nativo di Recanati, ne aveva ricevuto uno nel 1863 da uno sconosciuto pellegrino asburgico in visita alla Santa casa di Loreto Marche. Poi aveva provveduto a realizzare uno studio per approfondire tutte le migliorìe tecniche necessarie. Il 20 febbraio 2018, in occasione del centenario della scomparsa del suo cittadino più illustre, l'amministrazione comunale farà emettere un annullo filatelico da Poste italiane.

