Alisso rupestre, il fiore d'Abruzzo

I nostri appennini sono scrigni di biodiversità. Lo dimostrano le tante specie animali e vegetali che li popolano, alcune delle quali esclusive, anzi il termine giusto è “endemiche”. In zoologia e botanica l’aggettivo “endemico” indica specie, generi ecc. che si trovano esclusivamente in un territorio. In queste ultime settimane abbiamo sentito parlare di un fiorellino che nel Parco Velino-Sirente “ha bloccato” una lottizzazione. Si tratta di Klasela lycopopifolia, un’asteracea montana di colore rosa che non solo è rara, ma è endemica di alcune regioni appenniniche. Esistono specie vegetali ancor più circoscritte e che vivono ad altitudini molto elevate. È il caso, per esempio di Phyllolepidum rupestre -Alisso rupestre, una brassicacea che vive al di sopra dei 1800 metri, presente solo in Abruzzo allo stato spontaneo. Insomma un fiore tutto abruzzese da ammirare in giugno luglio quando fiorisce preferibilmente in rupi e pendii rupestri.

