Chieti, in trappola la banda del finto corriere

CHIETI. Hanno ingannato una donna di 75 anni facendosi consegnare 7mila euro in oro e gioielli. Ma i carabinieri hanno identificato e denunciato gli autori dell’ultima, odiosa truffa avvenuta a Vacri. Si tratta di tre napoletani di 22, 27 e 30 anni. Adesso le indagini proseguono per scoprire se, dietro alla banda che ha colpito nel piccolo centro del Chietino, si nasconde una vera e propria organizzazione criminale con base in Campania e tentacoli in tutta Italia.

Le indagini sono partite quando lo scorso novembre l’anziana vedova ricevette una telefonata in cui l’interlocutore, che si presentava come il nipote della pensionata, diceva che lì a poco sarebbe arrivato un corriere per recapitare un pacco: «Bisogna consegnargli 500 euro: per favore, anticipameli tu. Se non hai soldi in casa, puoi pagare anche con i gioielli». La cadde nel tranello. E quando alla porta bussò un giovane che si spacciava come corriere, gli consegnò orecchini, collane d’oro e anelli per un valore di almeno 7mila euro. Solo in un secondo tempo la nonnina si accorse di essere stata raggirata e denunciò tutto ai carabinieri di Bucchianico.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA