Francavilla: maltempo in arrivo, rinviata la fiera "Fiori e fragole"

FRANCAVILLA. L'ondata di maltempo prevista per il fine settimana in Abruzzo "miete" la prima vittima. Si tratta della fiera "Fiori e fragole" prevista all'aperto sull lungomare Tosti di Francavilla per domani sabato 11 maggio e domenica 12. A causa delle cattive previsioni meteo, soprattutto pioggia, il Comune ha deciso di rimandare l'evento a sabato 18 e domenica 19 maggio. La mostra era stata presentata pochi giorni fa. Previsti cento espositori.

Contestualmente, anche l'evento di Bimbimbici previsto per domenica 12 è stato spostato a domenica 19 maggio.