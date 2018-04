Furti di auto, un arresto dei carabinieri a Lanciano

LANCIANO. Bloccato dai carabinieri di Lanciano (Chieti) dopo aver rubato una Lancia Lybra a Fossacesia (Chieti), di proprietà di una donna. Agli arresti è finito Emiliano Severino Micucci(49), di San Severo (Foggia). L'operazione è scattata alle 4 di stamani. Durante un servizio di prevenzione, disposto dal capitano Vicenzo Orlando dopo altri innumerevoli furti di auto avvenuti nelle scorse settimane nel frentano, i carabinieri del Norm, coordinati dal tenente Massimo Canale, hanno intercettato Micucci in Val di Sangro, sulla strada provinciale Pedemontana. Nel corso del controllo, i militari hanno individuato due auto sospette che viaggiavano molto ravvicinate e a luci spente. Quanto Micucci si è accorto di essere inseguito si è fermato e ha tentato la fuga a piedi tra le campagne circostanti. L'uomo, poi raggiunto e bloccato, si è anche opposto all'arresto; un carabiniere ha riportato escoriazioni guaribili in cinque giorni. Sull'auto rubata, riconsegnata alla proprietaria, è stata ritrovata e sequestrata una centralina modificata ce si usa per avviare il motore. L'uomo comparirà domani dinanzi al giudice per l'udienza di convalida in cui risponde dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per identificare altri complici. Da tempo, nel comprensorio, si registrano incursioni di ladri di auto provenienti dalla Puglia che poi ricettano o demoliscono le auto procurandosi illeciti guadagni. Attualmente è in corso al tribunale di Lanciano il processo contro 12 persone, delle quali otto arrestate nel 2015, accusate di associazione a delinquere finalizzata ai furti di quaranta auto, in tutto Abruzzo. L'organizzazione aveva la base operativa a Fossacesia, le auto rubate finivano in un garage di Foggia.