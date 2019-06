La Camera di commercio riparte da Strever

CHIETI. «L'Abruzzo torni ad essere cerniera tra l'efficienza del Nord e la qualità inossidabile del Meridione»: lo ha detto il nuovo (il terzo) presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever, eletto all'unanimità, con 31 voti a favore. Strever è il terzo presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara che succede a Mauro Angelucci che si è dimesso lo scorso febbraio per motivi personali.

Costruttore di San Salvo (Chieti), uomo prescelto di Confindustria Chieti-Pescara, Strever è soprattutto l'uomo delle larghe intese: su di lui hanno confluito le preferenze, oltre che degli industriali, di Cna Chieti e Pescara, Confesercenti Chieti e Pescara, Confcommercio Pescara ed Upap Claai, Cia e Coldiretti.

Il discorso d'insediamento di Strever: "In questo momento di trasformazione vogliamo dare obiettivi prioritari attorno ai quali aggregare le imprese; mettere un unico ente al servizio del territorio per sviluppare iniziative ed opportunità. Innanzi tutto va incentivato un miglioramento dei servizi informatici per far fronte a territori più preparati alla globalizzazione e va affrontato l’apparato burocratico, dando risposte per concretizzare la semplificazione. Sarà elevato il tempo dedicato all’accoglienza e all’affrontare temi semplici ma concreti. Chiedo a tutti i consiglieri di mettere a disposizione conoscenze e collaborazioni. Ho creato e gestito aziende per mezzo secolo; ho imparato a dirigere dopo aver imparato a eseguire. Ai dipendenti camerali voglio dimostrare sin da ora la massima apertura e serenità a patto che dimostrino efficienza e rispetto per l’istituto che sono chiamato a rappresentare. Tutti insieme concluderemo con successo questo percorso affinché l’Abruzzo diventi cerniera tra l’efficienza del nord e la qualità inossidabile del meridione. Auguro a tutti un doveroso e proficuo lavoro”.