La cappella dei carabinieri dedicata a San Tommaso

CHIETI. Si è svolta ieri alla caserma Rebeggiani di Chieti la cerimonia per l'intitolazione della cappella dei carabinieri dell’Abruzzo e Molise a San Tommaso Apostolo. La messa, che ha visto la partecipazione di una rappresentanza di militari di tutte le organizzazioni dell’Arma presenti nelle due regioni, con i colleghi in congedo della associazione nazionale carabinieri e dell’associazione nazionale forestali, è stata concelebrata dall’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, dal cappellano militare capo, don Claudio Recchiuti, con i sacerdoti dell’XI zona pastorale dell’ordinariato militare, i parroci della concattedrale di Ortona, di Chieti scalo e il rettore del seminario regionale. La celebrazione si è conclusa con la collocazione sull’altare della reliquia di San Tommaso Apostolo, donata lo scorso novembre ai carabinieri dal vescovo di Lanciano-Ortona monsignor Emidio Cipollone, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma.