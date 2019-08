Statale Trignina, donna muore nello scontro con un camper

SAN SALVO. Tragedia sulla strada statale Trignina. Una donna originaria di Celenza sul Trigno ha perso la vita in uno scontro al confine tra Abruzzo e Molise. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 sulla nel territorio del comune di Montefalcone nel Sannio.

Lidia Gaspari, 61 anni, viaggiava a bordo dell’Apecar guidato dal marito, G.A., di San Salvo. Per cause che i carabinieri stanno cercando di appurare, il mezzo si è scontrato con un camper. La donna ha riportato gravi ferite e non si è più ripresa. Il marito è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono arrivati insieme ai carabinieri, i vigili del fuoco, operatori dell’Anas, i soccorritori del 118 e i volontari della Protezione civile. (p.c.)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA