Tre Bicchieri a Mo di Cantina Tollo

TOLLO. Il Montepulciano d'Abruzzo Dop Riserva di Cantina Tollo per il quarto anno consecutivo è, con l'annata 2014, Tre Bicchieri Gambero Rosso, massimo riconoscimento della Guida Vini d'Italia 2019 del Gambero Rosso. «Siamo orgogliosi di ricevere questo premio proprio nell'anno in cui festeggiamo mezzo secolo della Dop» commenta Tonino Verna, presidente di Cantina Tollo, «il Montepulciano d'Abruzzo rappresenta una bandiera della nostra vitivinicoltura e continua a regalarci grandi soddisfazioni. Si conferma un vitigno in grado di dar vita a vini di grande personalità, apprezzati in Italia e all'estero, come il nostro Mo, autentica espressione del lavoro di valorizzazione del territorio e innovazione enologica che distingue la nostra Cantina fin dalla sua fondazione». Nell'anno dei festeggiamenti per i 50 anni della denominazione, il Montepulciano d'Abruzzo ha ottenuto anche il riconoscimento dell'identità territoriale, dopo cinque anni dalla richiesta di registrazione del marchio nazionale collettivo. Un autoctono sempre più apprezzato: secondo una recente indagine Wine monitor Nomisma, è il secondo vitigno più coltivato in Italia (27mila ettari) e il terzo vino più venduto nella grande distribuzione organizzata, secondo se si considerano i vini biologici. Mo, intensi profumi fruttati, con note di amarena e frutti di bosco, un rosso rubino con tannini dolci, affinato per ventiquattro mesi in botte di rovere e sei in bottiglia, ha ottenuto altri riconoscimenti: Tre Stelle Guida ViniBuoni d'Italia 2018 Touring club italiano, medaglia d'oro al Mundus Vini 2017, al Berliner wein Trophy, al Sélections mondiales des Vins Canada 2017 e al Challenge international du Vin 2016.