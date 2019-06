Vasto, anziana uccisa nella casa di riposo da un altro ospite

VASTO. Omicidio nella casa di riposo San Pio. Una donna anzoiana ospite nella struttura è stata uccisa a colpi di trapezio da un vicino di stanza con problemi psichiatrici. Secondo quanto emerso sul posto, la vittima è Michela Marchesani, di Vasto, aveva 87 anni. L'uomo che l'ha uccisa ha invece 72 anni, è Vito Papa della provincia di Lecce. Attualmente è in custodia (stato di fermo) sedato.

Il fatto è avvenuto nella notte e ha sconvolto il personale della casa di riposo. A quanto pare nulla poteva far presagire quanto accaduto. Nessuno della residenza per anziani aveva notato del rancore tra i due. Il delitto sarebbe un gesto inconsulto e improvviso da parte di un malato in trattamento. La violenta scena sarebbe stata ripresa dal sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 in ogni stanza della moderna struttura che opera da dodici anni e ospita decine di ricoverati. La violenza delle ferite riportate alla testa non hanno lasciato scampo alla donna.

L'oggetto impiegato nell'omicidio è il bastone del trapezio che si trova in genere sopra i letti dei ricoverati. L'uomo l'ha sfilato e utilizzato come arma per colpire ripetutamente la donna anziana. Le indagini sono dei carabinieri.

I rilievi scientifici sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile coordinati dal tenente Luca D'Ambrosio. Il magistrato di turno della Procura di Vasto, Michele Pecoraro, si è recato nella struttura, mentre Pietro Falco, responsabile della medicina legale della Asl 02 Abruzzo, ha effettuato un esame esterno del cadavere. È stato già disposto il trasferimento della salma a Chieti dove sarà lo stesso Falco a eseguire nei prossimi giorni l'autopsia. Il presunto assassino è stato sedato; al momento è in stato di fermo di polizia giudiziaria.