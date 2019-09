Vasto, la promessa di Jovanotti ai ragazzi del Cireneo / VIDEO

VASTO. Un regalo speciale quello che sabato pomeriggio Jovanotti ha ricevuto nel backstage del suo grande show sulla spiaggia di Montesilvano in occasione del Jova beach party. Un album con foto e lavoretti dal titolo “L’ombelico del mondo” realizzato dai ragazzi della Fondazione “Il Cireneo Onlus per l'autismo” di Vasto che hanno prodotto anche un video in cui ballano e cantano lo stesso brano, salvato in una chiavetta usb donata a sua volta a Lorenzo Cherubini.

A consegnare il dono al cantautore, da sempre sensibile alle tematiche sociali, è stata la presidente della Fondazione, Germana Sorge, che ha portato a Jova anche l’invito dei ragazzi ad andare a visitare la loro residenza di Vasto. Un invito che l’artista non ha potuto accettare immediatamente, ma che ha semplicemente rimandato spiegando i motivi in un video. L'obiettivo della Fondazione è di riuscire a portare Jovanotti a Vasto in occasione dell'inaugurazione della piscina in fase di realizzazione nella struttura che ospita i ragazzi.