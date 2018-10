Vasto, ladro di auto inseguito e arrestato sull'A14

VASTO. Ladro di auto in trasferta fermato e arrestato sull'autostrada a bordo della macchina rubata poco prima a Francavilla. E' quanto avvenuto la scorsa notte sull'A14 quando gli agenti della polizia stradale Vasto sud hanno ricevuto la segnalazione e sono riusciti a bloccare il ladro, un 44enne di Cerignola, risultato successivamente con numerosi precedenti sempre per furti e reati contro il patrimonio.

L'uomo, attorno alle 20, aveva messo a segno l'ennesimo furto a Francavilla. Vittima un residente che stava rientrando l’auto nel garage: era sceso per aprire la serranda e aveva lasciato l’auto accesa e con le chiavi inserite, quando il ladro di Cerignola, si era messo al volante facendo perdere le tracce. Le ricerche vengono diramate a livello provinciale. In allerta anche la sala operativa Centro operativo autostradale e quindi le pattuglie della polizia stradale sull'A14. Gli agenti si posizionano sulla carreggiata sud, in direzione Puglia quando vedono passare l’auto segnalata qualche minuto prima. Scatta l’inseguimento e il ladro viene fermato poco prima del casello di Vasto sud. L'auto è stata restituita al residente di Francavilla.