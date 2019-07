Vasto, medicine insieme a pneumatici nel deposito abusivo

PESCARA. Deposito abusivo di farmaci scoperto nel Vastese: all'interno vi erano circa 4.500 confezioni di medicinali accatastate insieme a pneumatici. La scoperta è stata fatta nella notte dai carabinieri del Nas di Pescara.

I militari, pedinando i mezzi destinati a distribuire i farmaci (ad uso umano) in Abruzzo e Molise sono risaliti al magazzino. Il titolare, un 50enne, abitante in provincia, è stato segnalato alla Procura mentre la merce stoccata è stata trasferita in altri locali idonei. L'operazione segue di qualche giorno l'analoga scoperta effettuata in un garage della costa teramana.