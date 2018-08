Birra artigianale tra piatti gourmet e tanta musica

PESCARA. Gli Gnocchi alla bionda preparati da chef Adriano Terenzi (Villa Chiara) con birra (bionda) artigianale abruzzese sono solo una delle attrazioni della terza edizione di Fermenti d’Abruzzo, festival delle birre artigianali made in Abruzzo che corona Estatica 2018, grande contenitore di intrattenimento, cibo e spettacolo che ha accompagnato l’estate al Marina di Pescara.

A partire da questa sera e fino a domenica il porto turistico (ingresso libero, parcheggio gratuito) è pronto ad accogliere gli appassionati della birra artigianale, fenomeno in crescita esponenziale anche in Abruzzo per fatturato e dimensioni.

Una vocazione che vanta sul territorio punte di eccellenza assoluta, alcune delle quali protagoniste della quattro giorni al Marina con l’obiettivo di far crescere la cultura del settore tra i consumatori.

Per questo sono in programma workshop a tema e laboratori di degustazione (gratuiti, su prenotazione) ogni sera, con l’abbinamento consigliato di piatti preparati con ingredienti tipici tra cui la birra artigianale. Quindi street food in chiave gourmet, degustazioni in barca (prenotazioni quasi al completo!), un concorso per homebrewers casalinghi, intrattenimento (anche per bimbi) e musica dal vivo nel grande villaggio approntato per l’occasione.

È quanto anticipato ieri al Club house del porto turistico dagli organizzatori: Marina di Pescara e Spray records (partner tecnico), in collaborazione con Unionbirrai beer taster, Camera di Commercio Chieti-Pescara e l’agenzia Omerika. «Mai come quest’anno», ha sottolineato Camillo Volpe, consigliere di amministrazione, «il Marina di Pescara punta di diamante per l’expo e la promozione delle vere produzioni tipiche dell’agroalimentare abruzzese. Le circa centomila presenze registrate durante l’estate sono un bel numero che contiamo di far crescere con maggiori attrazioni».

«Puntiamo a sensibilizzare bevitori consapevoli attraverso corsi di vario livello con l’idea che diventino nuovi degustatori», ha aggiunto Luca Di Saverio, coordinatore regionale Unionbirrai, organismo che rappresenta i piccoli produttori di birra artigianale. Undici i birrifici - da tutto Abruzzo coinvolti dalla kermesse: Alkibia, Almond’22, Anbra, Beertona, Bibibir, Terre d’Acquaviva, Majella, Deb’s craft beer, Golden rose, Mezzo Passo, Miles. Il programma delle quattro giornate è consultabile sul sito www.fermentidabruzzo.it, apertura degli stand alle 19. E domenica premiazione della “Regina di Fermenti” affidata a una giuria di qualificati giornalisti abruzzesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA