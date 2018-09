Bobby Solo e Francesco Montanari in Abruzzo

PESCARA. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre domani venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: "Codice a sbarre", della compagnia Estrodestro, al Teatro Madonna del Rosario; "Tra la polvere dei resti", della compagnia Rueda Teatro, allo Spazio Matta; "Giulio Cesare", per la regia di William Zola, in piazza Marino di Resta. Sempre venerdì, concerto del pianista Luca Delle Donne, "Le maschere di Schumann", nell'Abbazia di San Clemente, a Guardia Vomano. A Rocca San Giovanni c'è l'intramontabile Bobby Solo, mentre nell'Auditorium Flaiano di Pescara è protagonista Zagorche, il più grande gruppo folk bulgaro, composto da bambini. Al Florian Espace, sempre a Pescara, in scena "Nostos - Una fanfara transadriatica", con Irida Gjergij(viola), Flavia Massimo (violoncello) e Stefania Petraccia (intervento danzato).

Sabato 22 settembre performance di danza allo Spazio Matta di Pescara: "Et Toi", con Carolina Van Epse e Francesca Saraullo. Reading teatrale, con Francesco Montanari e Alessandro Bardani, a Villa Flajani ad Alba Adriatica: "La più meglio gioventù". Concerto di Maria Chiara Papale (voce soprano) e Alessio Faraone (piano) al Florian Espace di Pescara. A seguire, sempre al Florian, in scena "Revolution", della compagnia Teatro Zetain.

Domenica 23 settembre ancora teatro, allo Spazio Matta di Pescara, con lo spettacolo "Neve di carta - secondo studio", del gruppo DiEusanio-Lolli-Muratore. Concerto del quartetto d'arpe Pop Harps alla Chiesa Santa Maria delle Grazie di Casalincontrada. Rock allo Scumm di Pescara, in compagnia dei The Fadeaways. Sempre a Pescara, il jazz di Gianfranco Continenza protagonista all'Aurum, mentre al Florian Espace c'è la Junior Guitar Ensemble e a seguire lo spettacolo teatrale "Intimità", della compagnia Amor Vacui di Padova.

Martedì 25 settembre lo spettacolo "Giulio Cesare", diretto da William Zola, fa tappa in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pescara.

Mercoledì 26 settembre si balla al ritmo di rockabilly, allo Scumm di Pescara, in compagnia dei The Living Deads. A L'Aquila, all'Irish Cafè, arriva il gruppo indie Maiorano.

Giovedì 27 settembre, infine, jazz d'autore ai Giardini di Palazzo D'Avalos, a Vasto, dove è ospite Ada Montellanico. Jazz anche ai Giardini Pannella di Teramo, con Franco D'Andrea al piano. Tappa pescarese, al Qube Club, per i Maiorano, con i Los Infartos ad aprire il concerto. Spettacolo di danza contemporanea, della Dance Academy, in largo San Matteo a Teramo. A seguire, nella Sala Ipogeo di Teramo, la compagnia Corpi propone lo spettacolo "Sentire me: dentro di noi".