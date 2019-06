Estatica accende l’estate con musica, cibo e film

PESCARA. Estatica compie dieci anni e torna ad animare il Porto Turistico Marina di Pescara con un cartellone ricco di appuntamenti. Musica, teatro, cinema, street food. Il fitto programma è stato presentato, ieri mattina, al Marina di Pescara, nel padiglione Becci. Presenti il presidente del Marina Luca Di Tecco e il vicepresidente della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti Pescara, Carmine Salce. Ospiti della mattinata, diversi organizzatori degli eventi in cartellone. Sono oltre quaranta gli appuntamenti proposti dalla storica kermesse, promossa dal Marina di Pescara in collaborazione con la Camera di commercio Chieti Pescara, il patrocinio delle due Province e del Comune di Pescara.

Estatica si aprirà, questa sera alle 21, con The Biggest Combat Rock Band. Nella main area del Porto Turistico sarà allestito un grande set cinematografico «per realizzare un videoclip che immortalerà una super rock band». L’iniziativa coinvolgerà numerosi musicisti, abruzzesi e non, che si riuniranno per suonare insieme, per la prima volta, un brano unico. Si rinnovano le collaborazioni con marchi storici come Pescara Jazz, Concerti sotto le stelle, Mediterranea, Summer Country Western.Tra le produzioni originali ci sono CoverLover, che riunisce le migliori cover band degli artisti più amati della musica italiana (3 agosto), CinEstatica, il cinema all’aperto che quest’anno celebra i 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna con quattro proiezioni (“First Man” il 9 agosto, “Apollo 13” il 13 agosto, “Cielo d’Ottobre” il 18 agosto e “2001: Odissea nello Spazio” il 21 agosto), Fermenti d’Abruzzo - Festival delle birre artigianali, in programma dal 29 agosto al 1° settembre.

Sarà di scena anche la musica indipendente con tre appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Dal 6 al 10 agosto il Marina di Pescara ospiterà “Zoom Music Fest”, con i live di Salmo (6 agosto), Calcutta (8 agosto) e Carl Brave (10 agosto). L’iniziativa nasce da un’idea di Alhena Entertainment, Ventidieci, M&P Company.

Lo Street Food animerà il porto dal 4 al 7 luglio, a partire dalle ore 18 (ingresso libero). Saranno centinaia le proposte culinarie, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, cui si uniranno birre artigianali, vini e cocktail.

Dall’8 al 22 luglio, spazio al Pescara Jazz, con i concerti di Giuseppe Anastasi (8 luglio), Ada Montellanico Quartet (9 luglio), Bungaro (10 luglio), Bepi D’Amato Tony Pancella Duo (22 luglio; costo dei biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto).

Dal 12 al 14 luglio torna Mediterranea con un format completamente rinnovato, alla luce del binomio enogastronomia-turismo inteso come motore dell’economia locale (dalle 18.30, ingresso libero).

Musica e solidarietà si fondono il 27 luglio con l’associazione #Nonsiamosoli. Artisti del mondo indie si riuniranno a favore degli “Amici di Irene” per la ricerca sulla Sindrome di Rett. Il 28 luglio sarà di scena “Super Fantasy” (ingresso 5 euro più diritti di prevendita): due atti di danza e recitazione durante i quali bambini e genitori potranno partecipare attivamente alla performance.

I Concerti sotto le Stelle partiranno il 1° agosto con Tango para tres (costo del biglietto: 10 euro). Si chiama, invece, “Pop Harps Live” il progetto di un quartetto di giovani e talentuose arpiste del conservatorio di Pescara, che fonde la musica all’arte visiva (12 agosto, ingresso libero).

Il programma completo è consultabile sul sito dedicato alla kermesse.

