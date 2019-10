Figurine dell’Italia e dell’Abruzzo per minituristi green

PESCARA. Coltiva piccoli turisti “green” di oggi – futuri turisti adulti consapevoli e curiosi – l’album di figurine di recentissima pubblicazione e distribuito nelle edicole “Georanger” che rende la geografia una divertente avventura alla scoperta dell’Italia.

Nove le località abruzzesi trasformate in figurine o suggerite come eco-gite per mostrare ai più piccoli alcuni tra i luoghi più belli della regione: Roccascalegna col suo castello fatato e austero a seconda di meteo e luce, le ceramiche di Castelli e il bel borgo teramano ai piedi del Gran Sasso, la magnifica chiesa di San Leucio ad Atessa che risale all'874, il massiccio stesso del Gran Sasso, la Maiella madre con la sua pietra bianca, i boscosi Monti della Laga, il Castello Piccolomini che dal centro storico di Celano domina la sottostante piana del Fucino, il presepe seicentesco di Lanciano della famiglia Antinori scoperto in una cassa conservata nel Convento di Sant’Angelo della Pace, e quello splendido in legno, completamente realizzato a mano dall'artista Enzo Mosca, a Sulmona.

La guida per l'Abruzzo

Imparare la geografia d’Italia divertendosi e sviluppare uno spirito verde ed ecosostenibile grazie a un’avventurosa scoperta della bellezza del nostro Paese: questi gli obiettivi di “GeoRanger – Missione Italia 2019”, innovativo progetto che unisce educazione e divertimento realizzato De Agostini Publishing per promuovere la cultura geografica tra i più giovani, stimolando il loro spirito ecologico per la tutela del nostro territorio.

I bambini diventano protagonisti di un vero e proprio “ecoviaggio” di 64 pagine tra le meraviglie delle 20 regioni italiane, con 5 speciali focus sulla flora e la fauna dello stivale, divisi per ambienti: Alpi, fiumi e laghi, boschi, macchia mediterranea, mari. A fare loro da speciali guide, a bordo del bus ecologico “Uno”, venti GeoRanger, uno per regione dunque, ciascuno con la propria personalità e caratteristiche. I bambini hanno modo di vivere delle “missioni green” e ricevere grazie alle eco-card contenute nella collezione, consigli utili per rispettare l’ambiente da poter condividere con i propri amici.

« Individuare comportamenti positivi, attuabili sin da giovanissimi, riflettere sui principali temi legati al clima e all’ambiente – come lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento, la fragilità degli habitat naturali – e poter diventare più consapevoli e coscienti del mondo in cui viviamo sono tra i principali obiettivi del progetto», si legge nella nota dei curatori.

Rivolto ai bambini fra i 7 e i 10 anni, l’album, realizzato con carta da fonti sostenibili, contiene più di 150 fotografie di splendidi luoghi e bellezze naturali, di animali e piante del nostro ecosistema, quasi 200 le città e i paesi consigliati, compresi quelli meno noti e battuti dal turismo, da scoprire o riscoprire, insieme a tante tradizioni e curiosità del nostro Paese. Nell’album è previsto anche uno spazio dedicato ai giochi, come enigmi, crucipuzzle, sudoku, card che consentono di sfidarsi a colpi di geoquiz e un tabellone centrale per lo speciale game GeoRanger Adventure. «Sia il completamento dell’album sia i giochi contenuti stimolano l’interazione tra i bimbi», aggiunge la De Agostini,« insieme all’approfondimento dei luoghi più insoliti e delle storie più curiose dell’Italia: la spada nella roccia di San Galgano, il Parco dei Mostri di Bomarzo, i cavalieri di Narni, il drago di Atessa, il diavolo di Tufara, le sirene di Sorrento…»

Il progetto comprende anche una collaborazione con Legambiente a supporto della campagna “TartaLove” con l’obiettivo di salvare le tartarughe marine Caretta Caretta che popolano il Mediterraneo, attraverso i centri di recupero e le adozioni simboliche di questi animali.

