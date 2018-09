In cammino sulla Majella

Sarà un fine settimana sulla Majella tra teatro, camminate, musica, storia e sapori. Si comincia oggi alle 17 con “Se ascoltar vi piace” un’escursione narrata sul cammino dei pastori, tra suoni, canti e racconti, un evento organizzato dalle associazioni Camminare in Abruzzo in collaborazione con CuntaTerra. A conclusione dell'itinerario sul dorso meraviglioso della Montagna Madre è previsto un momento di ristoro direttamente allo stazzo dei pastori majellani, con degustazione di formaggi delle loro pecore. L’appuntamento è a Mammarosa sul Blockhaus a Passolanciano-Majelletta. La partenza per l’escursione è fissata ale 17.15.Il cammino sarà inframmezzato da pause tra suoni, letture e racconti. Il ritorno è previsto fra le 19 e le 19.30. Si tratta di un’escursione adatta alle famiglie, garantiscono gli organizzatori che consigliano questa attrezzatura: scarpe da trekking o suola rinforzata, abbigliamento comodo a strati, zainetto piccolo, con acqua, cappello, pile o giacca, macchina fotografica. Il costo: 15 euro per adulto (la quota comprende il servizio guida con accompagnatore di media montagna del Collegio delle Guide alpine d’Abruzzo e la copertura assicurativa Rct); i bambini sotto i 14 anni e in famiglia pagano 5 euro.Per info e prenotazioni: online http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione.L’iniziativa in programma domani, invece, si chiama “I miei sogni sulla Majella”. L’appuntamento è per le 18 nell’aia dell'agriturismo Pietrantica, a Decontra di Caramanico. Il programma prevede: una lettura teatrale–musicale a cura di CuntaTerra, tratta dal libro “I miei sogni sono stati tutti sulla Majella”, di Paolo Sanelli, a cura di Marco Manilla (Edizioni Menabò), con Marcello Sacerdote e Sebastian Giovannucci.Per info e prenotazioni: info@agripietrantica.comSempre domani, da Pescocostanzo prenderà il via un altro itinerario fra i monti. L’iniziativa si intitola “In cammino con i pastori - La transumanza”. Si tratta di una passeggiata con il gregge lungo il tratturo per conoscere e vivere una parte importante del passato dell’Abruzzo. «Ad attendere la compagnia», spiega l’associazione Ama Trekking che organizza la manifestzione, «ci saranno il pastore e il gregge, con i quali, accompagnati da esperte guide, si muoverà verso il tratturello che attraversa il Quarto Grande, meraviglioso pianoro situato a nord-est dell’abitato di Pescocostanzo. Il percorso, sarà allietato da musica, canti e racconti. Una giornata festosa a differenza di chi partiva un tempo, lasciando gli affetti e la propria terra. Così come allora, è prevista una sosta alla Fonte del Campo per una colazione del pastore».L’appuntamento è alle 10 al Colle di Santa Maria di Pescocostanzo. Si partirà alle 11. «A metà percorso», spiegano gli organizzatori, «si sosterà per una piccola colazione a base di prodotti locali che fornirà l’energia per continuare». Alle 13.30 è in programma l’arrivo all’eremo di San Michele per il pranzo.«Nella grande aia», spiegano gli organizzatori, «i cerchi tematici dei laboratori esperienziali ci offriranno la possibilità di osservare, ascoltare, conoscere ma soprattutto partecipare alle tante attività legate alla cultura contadina. Saranno vissute, narrate e messe in scena le filiere della lana e del formaggio; i racconti, le musiche, i canti e le danze coinvolgeranno i partecipanti; e il mercato contadino ci darà la possibilità di portare a casa ottimi prodotti del territorio All’Eremo di San Michele sarà possibile consumare il pranzo a base di tipicità del posto e partecipare a tutte le iniziative tra canti, musiche e balli popolari».Info e prenotazioni: amatrekking@gmail.com e www.amatrekking.it.©RIPRODUZIONE RISERVATA