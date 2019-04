"L'Aquila grandi speranze" perde 1 milione di spettatori

ROMA. Perde circa un milione di spettatori la seconda puntata della fiction tv L'Aquila grandi speranze mandata in onda ieri sera (martedì 23 aprile) in prima serata su Rai Uno. Secondo i dati Auditel la serie tv firmata da Marco Risi per il decennale del terremoto è passata da 3.180mila spettatori della prima puntata a 2milioni 442mila della seconda con il 10.43% di share (contro il 13 % della prima puntata). Un calo dovuto al trascorso effetto sorpresa e grande attesa dell'esordio o anche alla critiche espresse in particolare dall'Abruzzo sull'attendibilità della fiction tv?

Fattostà che la prima serata tv di ieri è andata al Grande Fratello, su Canale 5, con 2 milioni 959mila spettatori e il 17.7% di share. Bene, su Rai2, l'esordio della nuova edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura e con quattro nuovi coach, vista da 2 milioni 435 mila spettatori e l'11.15% di share. Eppure l'access prime time, Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 ha ottenuto 4 milioni 851 mila spettatori con il 19.55% ed ha avuto la meglio su Striscia la notizia su Canale 5, visto da 4 milioni 632 mila spettatori con il 18.62% di share.