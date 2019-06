Mancinelli, dall'Aquila ai Grammy Awards

Nuovo riconoscimento per Fabrizio Mancinelli, compositore aquilano di 40 anni, che vive e lavora negli Usa. Dopo aver orchestrato e diretto la colonna sonora del pluripremiato Green book, Oscar 2019 come miglior film, Mancinelli è stato ammesso alla National Academy of Recording Arts and Sciences (detta anche Recording Academy) in qualità di voting member (membro votante) ai Grammy Award.

Una scena del film Green book

Parliamo del riconoscimento tra i più importanti degli Stati Uniti e, di rimando, sulla scena mondiale. Assegnato per i risultati conseguiti nel settore della musica, viene generalmente considerato come l'equivalente degli Oscar nel mondo del cinema. Originariamente chiamato Gramophone Award, è presentato dalla, un'associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale. Quattro sono i premi principali: Record of the year (registrazione dell'anno), Album of the year, song (canzone) of the year, Best new artist (artista rivelazione).

Fabrizio Mancinelli con Hugh Grant

Altri riconoscimenti speciali vengono assegnati nell'ambito della cerimonia finale. La prossima edizione è prevista il 26 gennaio 2020. Mancinelli, che è già membro votante dell'Academy of Television, Arts and Sciences (Emmy), è stato invitato a far parte tra le persone chiamate ad esprimersi online sulle proposte candidate ai Grammy. Per far parte di questa giuria qualificata bisogna avere dei riconoscimenti tecnici all'interno della musica industriale o bisogna avere posto la firma su prodotti discografici.

Fabrizio Mancinelli

Dopo il diploma composizione e direzione d’orchestra al conservatorio Casella dell’Aquila, Mancinelli ha vinto una borsa di studio che gli hanno consentito di studiare e diplomarsi in composizione di musica per film all’Accademia Chigiana di Siena, sotto la guida del premio Oscar Luis Bacalov. Nel 2008, Mancinelli ha vinto anche la prestigiosa borsa di studio Fulbright e il Vinciguerra Fund Award. Grazie alla borsa di studio Fullbright il musicista ha potuto frequentare i corsi di composiziione di colonne sonore per film e programmi televisivi all’Università del Sud della California laureandosi nel 2009.

A partire dalla fine degli anni Novanta, Mancinelli ha composto musiche per diversi generi di spettacoli, dal teatro alla televisione, al cinema a Internet collaborando s con istituzioni e società importanti nel mondo dello spettacolo, come i Walt Disney Studios, Hallmark, Lionsgate, Rai, Mediaset, Studio Bozzetto, Felix Film, Nbc, Dick Clark Production Company e Warner Bros. Animation. Il musicista aquilano è anche autore del sigla del programma giornalistico quotidiano di Rai3, Agorà. Tra le sue collaborazioni, anche quella con Richard Sherman (uno dei due fratelli autori delle canzoni di Mary Poppins) con cui si è messo al lavoro su un progetto speciale di Andreas Deja. Parliamo di Mushka, un mediometraggio di animazione per cui Richard ha scritto una canzone originale. Un periodo decisamente prolifico per il compositore a lavoro anche su diversi arrangiamenti.

