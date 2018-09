Miss Italia, l'Abruzzo fa il tifo per una siciliana / VIDEO E FOTOGALLERY

E’ tutto pronto per la finalissima di Miss Italia 2018: 33 (e non trenta come negli anni precedenti) le candidate al titolo di reginetta,che si sfidano questa sera (domenica 16) e domani lunedì 17 per la prima volta non a Jesolo, ma a Milano. Non c'è alcuna ragazza abruzzese, non c'è Miss Abruzzo. Ma fra le 33 bellissime ragazze, c’è Erika Nicolosi, col numero 24 che gareggia con la fascia di Miss Eleganza Abruzzo, ed è siciliana: ha 22 anni e viene da Santa Maria di Licodia (Catania).

L'album di Erika Nicolosi

Ha partecipato al concorso per arrivare alla finalissima di Miss Italia durante una vacanza a San Benedetto del Tronto. Poi le tappe nella nostra regione. Erika fa la segretaria ma partecipa anche a sfilate e set fotografici. Ha partecipato a Detto Fatto ed è anche stata protagonista di diversi spot, tra cui anche uno per la Coca Cola girato per i Mondiali di Russia.

GUARDA IL VIDEO SU TUTTE LE MISS

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Miss Italia, ecco le 33 bellissime ragazze in gara Non c'è alcuna abruzzese, ma la siciliana Erika Nicolosi (numero 24) gareggia con la fascia di Miss Eleganza Abruzzo

Tra l'altro la bella Erika viene data per favorita da alcuni siti di scommesse. Sulla lavagna BetFlag la siciliana è a quota 8.50, seguita dalla marchigiana di Montegiorgio (FM), Carlotta Maggiorana, già vincitrice della fascia di Miss Marche, quotata 9.00 volte la posta. A quota 10.00 c’è, Miss Puglia, la foggiana Antonietta Fragasso e Miss Equilibra Trentino A.A. Nicole Nietzsch, mentre, a quota 13.00 si affermano, Valentina Colecchia, di Orta Nova (Foggia), eletta Miss Sport Puglia e Maeve Billi, di Faenza, in provincia di Ravenna, Miss Miluna Emilia Romagna.

Diletta Leotta presenta le serate di Miss Italia insieme a Francesco Facchinetti

Miss Italia viene trasmessa in prima serata tv (oggi domenica 16 alle ore 20,30, domani lunedì 17 alle 21,10) da La7. Ad affiancare Francesco Facchinetti nella presentazione quest'anno è Diletta Leotta, per lei si tratta di un ritorno da “vincitrice” tra le miss dopo che era stata scartata alle preselezioni di nove anni fa. Allo show partecipano diversi ospiti, fra i quali il duo di dj Ofenbach, i cantanti Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi. In giuria, oltre a Tullio Solenghi e Massimo Lopez, anche Alessandro Borghese, Andrea Scanzi, Pupo, Maria Grazia Cucinotta e Filippo Magnini. Fra le novità di quest'anno, anche una fascia dedicata a Fabrizio Frizzi, storico conduttore del concorso, scomparso a marzo.