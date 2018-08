Romanovsky: per l’Abruzzo la musica più bella 

FOSSACESIA. Mozzagrogna, Atessa e Casoli nei prossimi giorni saranno le tappe del tour abruzzese di Alexander Romanovsky, talentuoso pianista di orgine russa che nel 2011 è stato naturalizzato italiano.Romanovsky è balzato agli onori delle cronache quando nel 1999 è diventato accademico della Regia Accademia Filarmonica di Bologna. All’epoca aveva appena 15 anni: un riconoscimento simile in passato alla stessa età lo avevano ottenuto solo grandi nomi della storia della musica come Wolfgang Amadeus Mozart e Gioacchino Rossini. Nel 2001 ha poi vinto il primo premio al concorso internazionale Ferruccio Busoni, affermandosi come uno dei più grandi giovani talenti.Romanovsky ha raccolto successi con le migliori orchestre del mondo, dalla Royal Philharmonic alla English Chamber Orchestra, dalla New York Philharmonic alla Chicago Symphony. Questo pianista italo-russo offre un repertorio innovativo e capace di soddisfare tutti gli appassionati della musica, coniugando tradizione, arte e cultura. «Ci tengo a far conoscere al pubblico di questa regione meravigliosa il meglio della musica classica», ha detto l’artista in occasione della presentazione del tour ieri a Fossacesia, «nello stesso tempo vorrei portare nel mondo i valori che questa terra rappresenta, perché qui vivono persone forti, autentiche e dal grande cuore».Tutte le esibizioni di Romanovsky saranno a ingresso libero. La prima è in programma domani, mercoledì 8 agosto, alle 21.30 nel palazzo Marcantonio di Mozzagrogna, dove il virtuoso musicista sarà il protagonista di un concerto “en plein air” con la violoncellista bergamasca Miriam Prandi. Venerdì 10 agosto alle 22 l’appuntamento è nel convento di San Pasquale, in località Vallaspra di Atessa, dove insieme all’artista russo ci sarà il tenore brasiliano Roberto Di Candido.Ad Atessa inoltre per una settimana terrà una masterclass internazionale di musica, con le lezioni aperte al pubblico, nel teatro comunale Di Iorio e nell’ex chiesa di San Pietro tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18, dal 6 al 12 agosto. Il tour abruzzese di Romanovsky si concluderà sabato 11 agosto alle 21 nel castello ducale di Casoli, con un concerto che lo vedrà a fianco del fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi.©RIPRODUZIONE RISERVATA