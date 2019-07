Spoltore Ensemble con l'Oscar Piovani, Placido e l'omaggio ai figli d'Abruzzo

PESCARA. Grandi nomi per la 37esima edizione dello Spoltore Ensemble in programma dal 16 al 19 agosto e che vedrà uno spazio speciale per i "grandi figli d'Abruzzo", con la direzione artistica affidata al maestro Davide Cavuti, compositore e regista e vincitore, nel giugno scorso, dell'Award of Excellence al Film Festival di Toronto, in Canada con il film Lectura Ovidi.

Previsti ospiti dai grandi nomi: come l'Oscar Nicola Piovani, Michele Placido e il cabarettista Gabriele Cirilli, e poi nella serata dedicata al Teatro con la partecipazione di Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Pino Amendola e il compositore Germano Mazzocchetti. Sarà un evento dedicato ai figli d'Abruzzo, con l'omaggio a figli illustri della nostra terra con un omaggio a Gabriele D'Annunzio, Ennio Flaiano, Ignazio Silone, Cicognini, Francesco Paolo Tosti, Ovidio, e agli spoltoresi Paolo De Cecco e Balbino Del Nunzio.

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, alla sua ottava edizione da primo cittadino con lo Spoltore Ensemble: «Credo che non si possa non parlare di una grande edizione. Abbiamo investito e investiremo sempre nella cultura anche perché con 65mila euro di investimenti abbiamo portato grandi nomi a Spoltore».