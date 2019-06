Un'Orchestra per Pino Daniele a Vasto

VASTO. Debutterà giovedì 25 luglio con “Un’Orchestra per Pino Daniele, la 14esima edizione di “Musiche in Cortile”, rassegna organizzata dall’agenzia Muzak eventi di Vasto. L’appuntamento è fissato per le 21.30, a Palazzo D’Avalos a Vasto. Sul palco, con oltre venti orchestrali e cantanti, ci saranno Tullio De Piscopo e Tony Esposito per rendere omaggio al musicista, cantautore e compositore napoletano scomparso quattro anni fa.

Il progetto musicale è stato ideato da Simone Sala ed è nato per celebrare Daniele attraverso la sua stessa eredità musicale, con arrangiamenti di molti dei brani che nei primi anni Ottanta lo hanno lanciato nell’Olimpo dei grandi artisti mondiali e con due protagonisti, il batterista Tullio De Piscopo e il percussionista Tony Esposito, appunto, che lo hanno affiancato professionalmente, a partire dalla pubblicazione di album come “Nero a metà” nel 1980, il disco che lo vide affermarsi definitivamente sulla scena nazionale.

La band storica del musicista partenopeo scomparso quattro anni fa

I due percussionisti accompagneranno il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrendo la lunga carriera di Daniele attraverso le sue più celebri canzoni. Dagli inizi, nei Quartieri spagnoli di Napoli, dove il cantautore e chitarrista era nato nel nel 1955, fino ai più prestigiosi palcoscenici del mondo, Pino Daniele ha incantato, commosso ed emozionato intere generazioni. Resteranno nella storia della musica le sue esibizioni al fianco di Chick Corea, Luciano Pavarotti, Eric Clapton e Bono degli U2 solo per ricordarne alcuni.

“Un orchestra per Pino Daniele” non nasce, quindi, come un tributo e neppure come un insieme di cover delle sue canzoni più conosciute, in quanto le sue melodie saranno raccontate e interpretate da due artisti che hanno contribuito a renderlo indimenticabile nelle registrazioni in studio e nei concerti.

De Piscopo ed Esposito non saranno soli sul palco. Le voci dell’Orchestra per Pino Daniele saranno quelle di Ilaria Bucci e Arturo Caccavale. Ad accompagnarle ci saranno Alessandro Florio (chitarra), Mino Berlano (basso), Oreste Sbarra (batteria), Gianluca Grasso e Simone Sala (pianoforte) e i venti elementi tra fiati e archi della Molise Light Orchestra. Il direttore e arrangiatore dell’Orchestra per Pino Daniele è Antonello Capuano.

Il secondo appuntamento della rassegna “Musiche in Cortile” è in programma il 31luglio, in piazza Rossetti. Suonerà Goran Bregovic, compositore, chitarrista, cantante e anche attore, ma soprattutto protagonista internazionale della musica Balkan.

La tappa vastese del suo tour sarà l’occasione per presentare il nuovo album, “Three Letters from Sarajevo”.

