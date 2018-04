Warm up tour, due concerti in Abruzzo per Piero Pelù

PESCARA. Due concerti in Abruzzo _ con il tour "Estate sui palchi di tutta Italia" _ per la voce più rappresentativa del rock italiano. Piero Pelù sarà a Capistrello (L'Aquila), il 13 giugno,in piazza Caduti sul Lavoro, e a Francavilla al Mare (Chieti), per la rassegna Bluebar il 29 luglio prossimo. “Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!” Così Pelù sintetizza quella che sarà la sua estate, un’intera stagione in tour sui palchi italiani con i Bandidos (Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e ai cori e Ciccio Licausi al basso) in cui suonerà sia brani dei Litfiba sia brani della sua carriera solista, aggiungendo alcune nuovissime e trascinanti cover. “Warm Up” come “riscaldamento” per una vita dedicata alla Musica come quella di Piero Pelù.