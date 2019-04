All'Aquila il primo intervento in Abruzzo contro il Parkinson

L’AQUILA. La Neurochirurgia contro gli effetti del morbo di Parkinson. La Asl dell'Aquila ha annunciato che è stato realizzato nell'ospedale San Salvatore il primo intervento di questo tipo in Abruzzo. E che le caratteristiche della nuova tecnica sono illustrate domani, mercoledì 24 aprile. All'intervento viene data grande importanza, tanto che alla presentazione sono previsti gli interventi fra gli altri, del direttore generale facente funzione della Asl,Simonetta Santini, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale al Bilancio Guido Liris e del direttore del reparto di neurochirurgia, Alessandro Ricci.

Al San Salvatore dell'Aquila vengono già erogati dei trattamenti innovativi, basati sostanzialmente sull’emissione di impulsi elettrici, che migliorano sensibilmente le funzioni motorie di chi è affetto da Parkinson ed epilessia. Nuove procedure che trattano il sintomo e non le cause delle patologie e per questo si parla di neurochirurgia funzionale. Quest’ultima ha infatti come finalità la correzione di una funzione alterata del sistema nervoso, indipendentemente dal motivo che ne è all’origine. (a.mo.)