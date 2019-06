Anziano muore sotto l'auto guidata da un 60enne ubriaco

AVEZZANO. Anziano muore investito da un'auto mentre va alla festa del paese e i carabinieri arrestano, per omicidio stradale, il conducente della vettura perché era alla guida sotto l'effetto dell'alcol. E' accaduto nella notte, lungo la strada che collega San Pelino e Paterno (L'Aquila), dove era in corso il concerto di un gruppo musicale per la festa patronale di San Sebastiano martire. La vittima è Remo Di Martino, 82 anni, di San Pelino. L'uomo aveva deciso di raggiungere il paese a piedi, percorrendo la Tiburtina, ma è stato travolto dalla jeep guidata da un 60enne originario della Campania. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il personale del 118. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'accaduto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA