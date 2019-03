CARSOLI. Una organizzazione studiata per acquistare droga nella capitale e distribuirla sul territorio della Marsica occidentale per essere spacciata: queste le accuse contenute nell’indagine chiusa dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila nei confronti di 36 persone, di cui 20 marsicane, quasi tutti del Carseolano, e di altre 16 persone, soprattutto romane. Si tratta dell’operazione “Tenia” eseguita dai carabinieri tra Lazio e Abruzzo. I 36 indagati sono accusati del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti perché avrebbero commesso una serie di delitti di acquisto, trasporto, detenzione illecita e cessione di droga del tipo cocaina. Si tratta di, 52 anni,(54),(52),(33),(51),(43), tutti di Carsoli,, 32 enne di Roma,(49), di Carsoli,(50), di Carsoli,, macedone residente a Carsoli,, 44enne di Carsoli,, romano di 58 anni,, di 52 e 51 anni, di Roma,, 57enne di Carsoli,(42) di Carsoli,(45) di Roma,, 28enne di Carsoli,, 64 anni di Roma,(50) e(62) entrambi residenti nella capitale. Secondo l’accusa, a capo della presunta organizzazione, con mansioni direttive sull’intero gruppo, c’erano Mandara e D’Andrea. Si occupavano di «reperire i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti a Roma al fine di rivenderle sulla piazza marsicana, soprattutto nella zona del Carsolano e nei comuni limitrofi, dei rapporti con i fornitori, delle trattative per la definizione del valore delle singole compravendite, del taglio e del confezionamento delle sostanze e della distribuzione tra gli altri associati per lo smercio sulla piazza di Carsoli». Sotto accusa, con la sola accusa di spaccio,, 32enne albanese,(54) di Carsoli,(26), di Roma,, 41enne di Oricola,(27), albanese,, 44 anni di Oricola,(53), di Carsoli,(49) e(43), di Roma,, 44enne di Carsoli,macedone 43enne,(60) di Roma,, 52enne di Carsoli,(53), di Roma,, 50enne macedone. La droga, secondo quanto accertato tramite intercettazioni e attività investigativa, era distribuita da un consorzio di associati che smerciavano tramite una ulteriore ramificazione di pusher. L’operazione ha portato al sequestro di 700 grammi di cocaina tra il 2015 e il 2016 e un chilo di hascisc. Per evitare i controlli, secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati si muovevano con auto di piccola cilindrata, con le quali andavano a Roma per caricare la droga e tornare nella Marsica. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati©RIPRODUZIONE RISERVATA