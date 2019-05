Gli americani si innamorano di Scanno: per la Cnn è fra i 20 borghi più belli

Gli americani si innamorano di Scanno e inseriscono il comune abruzzese fra i 20 borghi più belli d’Italia. E' la emittente televisiva statunitense Cnn nella propria rivista Viaggi a definire Scanno un paradiso rurale dopo che a gennaio aveva indicato 10 ottimi motivi per visitare l’Abruzzo, con Anversa degli Abruzzi nell’immagine di copertina.

"Un tempo tana per banditi e fuorilegge, questo grazioso villaggio incastonato tra le montagne dell'Appennino presenta un meraviglioso mix di architettura barocca, romanica e gotica", scrive nella pagina Maria Trozzi. Ci sono Pietrapertosa in Basilicata, Marina Corricella a Procida, Ricetto di Candelo in Piemonte, l'isola di Marettimo (Egadi) in Sicilia, Chianalea di Scilla definita la piccola Venezia del Sud e poi è la volta di Scanno nell’Abruzzo selvaggio.

"Decorato con portali, maschere e angeli, le sue impressionanti facciate, palazzi, chiese e fontane erano originariamente commissionati da famiglie di pastori ricchi, che si sfidavano l'un l'altro per garantire che le loro proprietà fossero le più belle", continua il reportage. "Il villaggio vanta anche varie pietre più umili e abitazioni in legno che assomigliano a qualcosa di un presepe. Scanno si affaccia su un lago a forma di cuore che porta il suo nome, che alcuni sostengono possiede poteri magici".