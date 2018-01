Gran folla a Rivisondoli per il fascino della Natività / FOTO

RIVISONDOLI. Una notte serena e stellata, il suono delle zampogne e le parole dell’Arcangelo Gabriele che annunciano la nascita del Salvatore. Duemila anni di storia scandiscono la vita del mondo cristiano, che ieri sera, nella piana di Pie’ Lucente, è tornato a celebrare il centro della sua fede, con la sessantasettesima edizione del presepe vivente di Rivisondoli. Ma la celebrazione della Natività più antica d’Italia continua ad attrarre non solo fedeli, ma anche turisti e visitatori che in questi giorni di festa affollano i paesi dell’Altopiano delle Cinquemiglia. Gli organizzatori, la Geppy eventi di Giuseppe Lepore, che anche quest’anno ha firmato la regìa della manifestazione per conto del Comune di Rivisondoli, stimano che ieri sera abbiano assistito alla rievocazione della Natività migliaia di persone, giunte anche da fuori regione, Campania e Lazio in testa. Tra il pubblico, presente anche il consigliere regionale Emilio Iampieri. Una rievocazione intensa e molto sentita anche dal punto di vista umano: il presepe di quest’anno è stato all’insegna della vicinanza alle popolazioni umbre colpite dal terremoto. Un aspetto, questo, sottolineato anche dal parroco del paese, don Daniel Cardenas, per il quale «dal presepe di Rivisondoli, parte un messaggio di pace e solidarietà per tutti».

Proprio per questo sono stati scelti nel territorio perugino i personaggi principali del presepe: la Madonna, Giulia Marconi, studentessa 18enne di Todi, e San Giuseppe, impersonato da Giacomo Sciamanna, 20 anni studente di teologia di Assisi. Per il Bambinello confermata la tradizione: il ruolo è andato all’ultimo nato di Rivisondoli, Eduardo Vittoria, venuto alla luce appena un mese fa. Accanto a loro, nella capanna della Natività, fulcro della scena del presepe, anche Michela Sipari, 18enne di Pescocostanzo, che ha rivestito il ruolo della Madonna dell’Annunciazione, e la 18enne Giada Biscari, anche lei studentessa di Todi, che ha vestito i panni dell’Arcangelo Gabriele. Al termine della sacra rappresentazione, con la fiaccolata finale, si è raccolta la folla degli oltre trecento figuranti, tra i quali anche gli zampognari del Matese. Ospite del presepe anche il Coro di Orsogna. Ai figuranti, dopo la scena finale, si è unito anche il pubblico per la visita alla capanna della Natività. Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Lepore, che da 15 anni si occupa dell’evento.

«Le ultime due edizioni», ha detto, «con la neve a terra, sono state molto suggestive, ma quest’anno, grazie al bel tempo, c’è stata tanta gente, come non se ne vedeva da tempo». Lepore e il sindaco Roberto Ciampaglia hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione.

