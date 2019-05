L'Aquila, giovane mamma trovata senza vita in casa

L'AQUILA. E' stata trovata senza vita in casa. Dolore e costernazione ieri in città per la morte di una giovane mamma originaria di Avezzano. La donna, 39 anni, lascia una figlia. Ieri pomeriggio avrebbe dovuto andare a riprenderla a scuola, ma non si è presentata. Vane le chiamate al telefonino. La donna non ha risposto. Di qui l'allarme. E poco più tardi la tragica scoperta nel bagno dell'abitazione.

Sul posto è intervenuta la polizia. La donna ha scelto di togliersi la vita in silenzio. La notizia della sua morte ha lasciato sbigottiti quanti la conoscessero nel mondo della scuola.