L'Aquila: l'ultimo abbraccio a Felici, storico gestore dei rifugi montani

L’AQUILA. Le montagne aquilane piangono il loro “folletto”. È scomparso Lamberto Felici, storico gestore del rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso e del rifugio Sebastiani, sul monte Velino. Aveva 64 anni e da tempo lottava contro una grave malattia, che l’ha strappato ai suoi cari mercoledì sera, mentre era in ospedale. I funerali si sono svolti oggi, venerdì 31 maggio, a Roma, nella chiesa di San Giuseppe Moscati.

Di origini romane, ma residente ad Assergi, Lamberto Felici era un grande appassionato della montagna, benvoluto da tutti, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio e affetto rimbalzati su facebook alla notizia della sua morte. Lamberto aveva reagito bene alla malattia, come ricordano i suoi amici, e la sua situazione si era aggravata negli ultimi mesi. Per anni ha gestito il Rifugio Duca degli Abruzzo, sulle pendici del Gran Sasso, a quota 2.388 metri. Tanti i messagli di cordoglio e i ricordi postati sui Social.

