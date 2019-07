L'Aquila, quarto incarico del Papa al cardinale Petrocchi

L'AQUILA. Il Santo Padre ha nominato il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila, membro della Congregazione per il Clero. Si tratta di un organismo della Santa Sede, competente per il ministero e la disciplina dei presbiteri e dei diaconi come anche per la formazione nei seminari e per l’amministrazione dei beni ecclesiastici.

Dopo l’elezione al cardinalato, è il quarto importante incarico che l'arcivescovo del capoluogo abruzzese riceve dalle mani del Papa.

Il cardinale Petrocchi, continuando a svolgere il suo ministero nella Chiesa aquilana, è chiamato ad impegnarsi in ambiti di rilevanza a servizio della Chiesa universale e della Sede Apostolica. Uni dei primi a congratularsi e a fare gli auguri a cardinale Petrocchi è stato il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio.