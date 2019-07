Lino Banfi sui monti dell'Abruzzo: «Qui turismo da terza età» 

ROCCARASO. Si intitola “Roccaraso merita di più” la lettera in rima che il popolare attore Lino Banfi ha scritto durante il suo soggiorno nella località turistica abruzzese. Banfi è stato ospite dell’Hotel Excelsior e durante la sua permanenza non ha potuto fare a meno di notare il periodo un po’ di "stanca" vissuto dal paese. Così ha deciso di mettere le sue riflessioni in rima per dare uno scossone a tutti e fare pubblicità alla località di montagna. «Questa città è dagli anni ‘70 che l’ho amata, ma con tutta onestà mi sembra un po’ invecchiata», scrive, «è come se si fossero assopite tutte le attività, insomma ci vuole una scossa di grande pubblicità». E poi il riferimento a uno dei suoi film più celebri, “L’allenatore nel pallone”. «Detto papele papele, come direbbe Oronzo Canà, ‘sto posto non merita solo gente della terza età», chiude Banfi.

Quello di Banfi vuole essere un atto d’amore per Roccaraso, senza polemizzare con nessuno. «Sono molto dispiaciuto per questo torpore in cui versa Roccaraso», ha detto ai titolari dell’Excelsior, «non scherzo quindi sulla necessità di una bella scossa di pubblicità. Voglio però precisare che la mia non è una polemica con l’amministrazione comunale, anzi. Ho sempre amato Roccaraso e non vederla viva come lo era negli anni ‘70 mi rattrista molto. Il mio è amore puro verso Roccaraso, senza alcuna condanna nei confronti di nessuno».

Prima di ripartire, ieri pomeriggio (venerdì 19 luglio) Banfi ha incontrato molte persone e non sono mancati i selfie di rito con i clienti e il personale dell’hotel. Chiaramente è stato ricevuto anche dal sindaco Francesco Di Donato. «Ci siamo incontrati di persona», spiega Di Donato, «ci siamo scambiati una serie di considerazioni su Roccaraso e so che lui è un nostro storico villeggiante». Banfi acquistò un appartamento in paese dopo aver fatto uno spettacolo in piazza con Mike Bongiorno. «Fu amore a prima vista», ricorda l’attore, «così ci tornai una seconda volta e acquistai un appartamento che ebbi per molti anni». Da qui la voglia di ricordare, col sindaco che pensa a future collaborazioni. «Ci saranno altre occasioni per costruire cose insieme», anticipa Di Donato, «e per questo voglio ringraziarlo per il suo affetto».

Durante la sua lunga carriera, Banfi ha recitato in ruoli comici e drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Nanni Loy, Steno e Dino Risi. È ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni Settanta e Ottanta, dopo aver raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche diventate cult.

©RIPRODUZIONE RISERVATA