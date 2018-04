Otto treni per il rito dei serpari 

COCULLO. Cocullo (L'Aquila) si prepara ad accogliere, martedì 1 maggio, migliaia di persone per la festa di San Domenico. Il rito dei serpari di Cocullo, evento conosciuto in tutto il mondo, richiama sempre maggiori visitatori e turisti. Per questo, Trenitalia ha organizzato otto treni straordinari tra Avezzano e Sulmona, con 2mila 400 posti complessivi oltre quelli già disponibili per i viaggiatori. Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia – di concerto con la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi regionali – potenzierà l’offerta sulla linea Avezzano-Sulmona, con la fermata straordinaria a Cocullo di 3 treni. L’offerta straordinaria si aggiunge ai 3 treni ordinari che hanno la fermata a Cocullo nei giorni festivi. Il programma dettagliato degli 8 treni straordinari (tutti con fermate nelle stazioni intermedie, eccetto Prezza e Anversa) è il seguente: R 34392 in partenza da Avezzano alle 8.05 con arrivo a Sulmona alle 9.25, arrivo a Cocullo alle 8.47; R 34394 in partenza da Avezzano alle 10.25 con arrivo a Sulmona alle 11.45 e a Cocullo alle 11.11; R 34396 in partenza da Avezzano alle 13.10 e arrivo a Sulmona alle 14.25 e a Cocullo alle 13.50; R 34398 in partenza da Avezzano alle 13.40 e arrivo a Sulmona alle 15.10, con arrivo a Cocullo alle 14.30; R 34393 in partenza da Sulmona alle 9.55 con arrivo ad Avezzano alle 11.15 e a Cocullo alle 10.28; R 34395 in partenza da Sulmona alle 10.40 con arrivo ad Avezzano alle 12.00 e a Cocullo alle 11.14; R 34399 in partenza da Sulmona alle 13.10 con arrivo ad Avezzano alle 14.34 e a Cocullo alle 13.40; R 34391 in partenza da Sulmona alle 14.00 con arrivo ad Avezzano alle 15.25 e a Cocullo alle 14.38. Il programma dei 3 treni con fermata straordinaria: R 7522 (effettuato con nuovo numero 34400) in partenza da Roma Tiburtina alle 7.10 con arrivo a Pescara alle 11.15, fermata a Cocullo alle 9.48; R 3227 (sempre con nuovo numero 34385) in partenza da Pescara alle 7.30 con arrivo a Roma Tiburtina alle 10.55 fermata a Cocullo alle 8.51; R 3209 effettuato con nuovo numero 34389 in partenza da Pescara alle 14.46 con arrivo a Roma Termini alle 18.28 e fermata a Cocullo alle 16.09.

Maggiori informazioni sono comunque disponibili nelle stazioni, nelle biglietterie, negli uffici assistenza clienti, su trenitalia.com.

Il rito vanta origini antichissime. Anche per questo sono previste migliaia di persone che, provenienti pure dall’estero, già dalle prime ore del mattino raggiungeranno il piccolo borgo per assistere all'antica tradizione che si ripete ogni primo di maggio. (f.p.)

