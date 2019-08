Pescasseroli, scomparsi i due cuccioli di mamma orsa: spaventati durante la passeggiata in centro

PESCASSEROLI. Corsa contro il tempo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo dove da sabato notte si cercano due cuccioli di orso marsicano. Gli operatori del servizio di sorveglianza del Parco li stanno ininterrottamente cercando soprattutto nell’area intorno a Pescasseroli dove si sono perse le loro tracce.

Sabato notte, intorno alle 3, mamma orsa e i suoi tre cuccioli avevano fatto la loro comparsa nel centro abitato di Pescasseroli affollato di residenti e turisti. Secondo alcune testimonianze, alla vista dei quattro plantigradi alcune persone hanno iniziato ad inseguirli sia a piedi che con le automobili. Spaventata e disorientata la femmina di orso ha iniziato a correre e durante la fuga due dei piccoli si sono smarriti.

In un video amatoriale si vede chiaramente l’orsa percorrere via Santa Lucia mentre un’auto la insegue a poca distanza. Il filmato, di pochi secondi, mostra mamma orsa proteggere il suo cucciolo, che inciampa al suolo più di una volta, e nello stesso tempo guardarsi alle spalle alla disperata ricerca degli altri due. L’incontro con un orso è sicuramente un evento straordinario, ma per l’incolumità dell’uomo e di questo straordinario animale a rischio estinzione è bene osservare alcuni comportamenti.

A seguito del grave episodio e su richiesta dello stesso Parco nazionale il sindaco di Pescasseroli, Luigi La Cesa, ha emesso un’ordinanza in cui ha espressamente vietato di avvicinarsi agli orsi ad una distanza inferiore ai 300 metri a piedi, in auto o con qualunque altro mezzo. Il provvedimento vieta, inoltre, di alimentare, illuminare (con flash e/o fari) gli animali, di intercettare le frequenze dei radio collari nonché di ostacolare il lavoro delle squadre deputate alla dissuasione in caso di incursioni nei centri abitati. Per gli avvistamenti, si legge nell’ordinanza, il primo cittadino esorta la popolazione a contattare il servizio di sorveglianza del Parco al numero 0863. 9113241 o il numero verde 800.010905 attivo nelle ore notturne.