Sulmona, il traguardo di Angela da Mattarella: è fra i 26 studenti più bravi d'Italia / VIDEO

SULMONA. Fra i 26 migliori studenti d'Italia c'è anche lei, Angela Zanatta, di Pettorano sul Gizio. Angela, 19 anni, nata a Popoli, diplomata quest'anno al liceo Enrico Fermi di Sulmona, ha ritirato la medaglia d’oro di Alfiere del Lavoro insieme ad altri 25 studenti da tutto il paese direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia al Quirinale.

Gli studenti più bravi d'Italia, guarda le interviste ad Angela e agli altri La studentessa di Sulmona premiata da Mattarella al Quirinale con la medaglia d'oro di Alfiere del Lavoro

«Mi sento investita di responsabilità nei confronti degli studenti d’Italia», racconta, «è un onore rappresentare Sulmona e tutto l'Abruzzo. E sono orgogliosa di aver raggiunto un obiettivo importante anche grazie all’aiuto dei genitori e dei professori».

I venticinque (un exaequo) studenti sono scelti non più di uno per provincia fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia. Per poter essere segnalati attualmente sono richiesti i seguenti requisiti: votazione minima di 9/10 alla licenza media, almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi 4 anni della scuola superiore, votazione di 100/100 all’esame di Stato. Per il 2019 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.056 studenti, di cui 2.448 con i requisiti richiesti: votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore. La votazione di 100/100 all’esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale. Le segnalazioni sono arrivate da tutte le Regioni: 1.069 dal Nord, 601 dal Centro, 778 dal Sud. 1.558 provengono dai licei e 890 dagli istituti tecnici e professionali.

Angela continua gli studi all'università (facoltà di Economia della Lumsa) e mostra di avere le idee chiare sul futuro: «I primi studi della triennale li farò sicuramente qui in Italia, la magistrale andrò a farla, se possibile, in Inghilterra anche se non mi dispiacerrebe rimanere qui. Comunque sono sicura che vorrei lavorare in Italia».

Un premio che inorgoglisce anche l’istituto Fermi, che commenta su Facebook: «Un modello esemplare per i nostri giovani, un premio meritato per la nostra impegnata studentessa, ma anche per la nostra scuola, che vanta nel suo carnet un altro titolo di alfiere, ottenuto due anni fa dall’alunna Giusy Spacone».