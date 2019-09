Terrorismo, dieci arresti in Abruzzo. C'è anche l'imam

L'AQUILA. I carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico dell'Aquila hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare con 10 arresti. Tra questi - 8 di origine tunisina e 2 italiana - anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro, in provincia di Teramo, e una commercialista di origine torinese.

Tutti sono indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Secondo l'accusa, distraevano tramite alcune società ingenti somme di denaro, in parte frutto di evasione fiscale, da destinare anche al finanziamento di attività riconducibili all'organizzazione radicale islamica "Al-Nusra", nonché in favore di Imam dimoranti in Italia, uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le operazioni avvenivano tramite società del settore della rifinitura edilizia e del commercio di tappeti, erano formalmente intestate a “prestanome” ma di fatto gestite da un unico soggetto, capo indiscusso del gruppo. Sequestro immobili per un valore di oltre un milione di euro, fra i quali anche due appartamenti sulla costa abruzzese, che erano stati acquistati riciclando il denaro. A marzo c'erano già state 20 perquisizioni in Abruzzo, Piemonte, Lombardia e Marche.

FONDI NERI IN TURCHIA. «Abbiamo ragionevole certezza che il sodalizio colpito dai nostri provvedimenti creava fondi neri che venivano trasferiti in Turchia, luogo dal quale venivano utilizzati per finanziare il trasferimento in Siria dei militanti terroristi». Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore distrettuale antimafia dell'Aquila, Michele Renzo, nel commentare l'operazione della Dda, che ha portato ai dieci arresti nel Teramano. Renzo ha voluto poi fare i complimenti alle forze dell'ordine che hanno effettuato le indagini. «La grande capacità dei carabinieri di controllare il territorio e l'apporto indispensabile della Gdf per le competenze specifiche dimostrano che è indispensabile che le differenti forze di polizia debbano lavorare in maniera complementare per esaltare le loro competenze».