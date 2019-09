Terrorismo, le intercettazioni: con loro che uccidono i nostri figli, noi uccidiamo i loro / VIDEO

L'AQUILA. «Con loro che uccidono i nostri figli noi uccidiamo i loro figli, con loro che uccidono le nostre donne noi uccidiamo le loro donne»: sono alcune delle frasi intercettate dai carabinieri del Ros e dai finanzieri del Gico dell’Aquila, che questa mattina hanno fatto scattare gli arresti. Tra questi - 8 di origine tunisina e 2 italiana - anche l’imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro e una commercialista torinese. Tutti sono indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo.

GUARDA IL VIDEO di Raniero Pizzi

Così veniva finanziato il trasferimento dei militanti terroristi in Siria Le indagini che hanno portato a dieci arresti: la conferenza stampa di Carabinieri, Finanza a procuratore distrettuale antimafia

INDAGINI SULL'IMAM. L’indagine è coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo, nasce nel 2015 ed è partita dalla posizione dell'Imam di Martinsicuro (che aveva espresso posizioni anti occidentali basate sull'incitamento al terrorismo. Da lì sono cominciate le indagini dei carabinieri, sviluppate a livello nazionale e internazionale che poi hanno portato alla scoperta della rete terroristica sgominata dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di finanzia. Il dato emerge dall'intervento del comandante nazionale dei Ros, Pasquale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa tenuta stamani all'Aquila. I fondi neri scoperti ammontano a oltre un milione di euro. L'indagine ha portato al controllo di 55 persone, all'iscrizione al registro degli indagati di 17 e all'arresto di 10.

"CHE BOTTA A PARIGI". Nelle intercettazioni si evince il radicalismo religioso degli indagati, che commentano gli attentati del 13 novembre: «Che botta però a Parigi, eh... mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore», si sente in un’intercettazione relativa ad una conversazione tra due degli indagati in Abruzzo. «Non è la questione credere o non credere - dice uno - se ti è piaciuta o non ti è piaciuta». Parlando poi delle affiliazioni, uno degli indagati raccomanda: «In Siria ci sono vari gruppi e non bisogna unirsi al gruppo sbagliato». «I migliori sono Al Nusra e Fateh Al Islam - dice uno - che sono appoggiati da Stati come Qatar e Arabia Saudita. Ci sono altri gruppi che non si sanno comportare, Al Nusra invece è l’esercito dell’Islam, è un’organizzazione buona».