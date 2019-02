“Arrostiland” quest’anno è a Villa Celiera / VIDEO

VILLA CELIERA. Dopo Roccascalegna, Crecchio, e le due edizioni di Montebello di Bertona, “Arrostiland” rimane nell’area vestina anche nel 2019 e si avvicina sempre più al Voltigno. Il 22 aprile prossimo, a Pasquetta, l’evento oramai diventato un must dell’abruzzesità si terrà a Villa Celiera. L’idea è sempre la stessa: festeggiare nel modo più abruzzese possibile la Pasquetta: “rostelle”, montepulciano d’abruzzo e amicizia.Per avere il proprio posto ogni gruppo -“gregge”- dovrà essere composto da cinque donne e cinque uomini. In dotazione l’organizzazione mette a disposizione un tavolo, due panche, lo spazio per la cottura degli arrosticini e la corrente elettrica. Per iscriversi bisogna inviare una mail aindicando: nome e provenienza gregge; nome, cognome, telefono del capogregge; nome e cognome di tutti gli altri partecipanti. ll 1° aprile chiuderanno le iscrizioni. Tutti coloro che non riusciranno ad iscriversi entro quella data, potranno recarsi liberamente a Villa Celiera il giorno di Pasquetta e godersi arrosticini e compagnia. La manifestazione si terrà dal mattino a tarda notte. L’ultima edizione a Montebello di Bertona ha fatto registrare qualcosa come 15mila presenze, con gruppi provenienti anche da Potenza. Un boom di allegria ed entusiasmo che, si spera possa ripetersi anche a Villa Celiera, sempre più nel cuore del Voltigno. Ad organizzare la manifestazione è sempre il gruppo “Abbruzzo di Morris”. «Dopo due anni di grandi sacrifici e di indimenticabili emozioni», spiegano gli organizzatori «Montebello ha avuto la lungimiranza di mettersi a disposizione di un'altra splendida comunità dell'area vestina. Il prossimo 22 aprile saliremo verso il Voltigno, a Villa Celiera. Suoneranno i pescaresi "99 Cosse" e il gruppo ortonese "Arual band". Per questa edizione arriveranno gruppi di turisti da Lecce, Matera, Bologna, Firenze e Milano», commentano gli organizzatori di Arrostiland.Grande la soddisfazione a Villa Celiera: «Si tratta di un evento fortemente voluto, inseguito e finalmente realizzato. Arrostiland arriva nella patria dell’arrosticino. Sarà coinvolto tutto il paese», assicurano il sindacoe il consigliere comunale