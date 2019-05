Da Borrello a Martinsicuro, l’Abruzzo apre le sue Oasi 

PESCARA . Servirà anche a sensibilizzare sulla raccolta fondi promossa per salvare l’orso bruno marsicano, la “Giornata delle Oasi del Wwf”, che si celebra domani in tutta Italia. In Abruzzo sono sei le oasi pronte ad accogliere i visitatori con tante attività all’aria aperta.

Nell’Oasi delle Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) dalle ore 11 la visita guidata “Conosciamo il fiume: la sua forma e la sua funzione” cui seguirà alle ore 12 il “Gioco dell’Orso”. Dalle 15 laboratori didattici per i ragazzi su stagni, orsi, corsi d’acqua, piante e tanto altro. Sarà possibile assistere alla realizzazione di un’opera a cura del pittore naturalistae alla realizzazione di sculture in legno a opera dello scultore(info 3454790804).L’oasi del Lago di Penne (Pescara) propone un’escursione guidata lungo il torrente Gallero per conoscere la flora e la fauna del territorio(ore 10.30); nel pomeriggio (16:30) partirà un’escursione a piedi e in bici lungo il “Sentiero Serafino Razzi” con partenza dalla cittadina di Penne e arrivo al Centro visite (info 0858279489).Nell’Oasi Wwf del Lago di Serranella, a Sant’Eusanio del Sangro (Chieti) dalle 10 alle 13 sarà possibile partecipare a passeggiate naturalistiche guidate alla scoperta della flora e della fauna, mentre nel pomeriggio dalle 16 alle 18 laboratori didattici “Alla scoperta dello stagno” per bambini, ragazzi e famiglie (prenotazione consigliata 3339224326).

I calanchi

ATRI. Nell’Oasi Wwf dei Calanchi di Atri (Teramo) passeggiata alla scoperta del torrente Piomba (partenza alle 10 dal Centro Visita). Al rientro (ore 13.30) sarà offerto un piccolo rinfresco con prodotti locali tipici. Dalle 15 sono previsti attività e laboratori creativi per bambini: “Il concerto dello stagno”, “Il racconta storie”, “Costruiamo Valentina la rana canterina”. Alle 16 partirà escursione guidata ai Calanchi. Per l’intera giornata, dalle 10 alle 18, il Centro Visita ospiterà la mostra fotografica “La natura intorno a noi” a cura di Matteo Ferretti (info 3312342323).

MARTINSICURO. L’Oasi di Rifugio Giardino a Martinsicuro (Teramo) per tutta la giornata celebra anche il Festival delle Ludoteche e dei centri di aggregazione giovanile della Val Vibrata, nato per far incontrare e socializzare i bambini e i ragazzi attraverso il gioco, lo scambio e la partecipazione ai numerosi laboratori creativi di piccolo giardinaggio, mosaici, riutilizzo e riciclo, costruzione di nidi artificiali per gli uccelli e tanto altro. Ci saranno anche visite guidate gratuite del sentiero Natura, una mostra fotografica sull’avifauna e un mini corso di bird gardening ( Info 08611755166).

BORRELLO. Visite guidate all’Oasi delle Cascate del Rio Verde a Borrello (Chieti), per tutta la giornata a partire dalle 10 (info 3401172367).

L’ORSO MARSICANO. Per aiutare il Wwf a salvare il plantigrado simbolo dell’Abruzzo, di cui attualmente sopravvivono solo circa 50 esemplari, è possibile effettuare una donazione di due euro con l’Sms solidale 45590 (da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali), oppure fino a 10 euro da rete fissa. «Le nostre Oasi sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica e l’educazione ambientale, hanno proposto modelli di sviluppo sostenibile e di reti di comunità, dice il vice presidente nazionale del Wwf Dante Caserta. «Invitiamo tutti a visitarle», il delegato Luciano Di Tizio, «per vedere con i propri occhi i risultati raggiunti grazie al grande lavoro dei volontari e degli operatori».

