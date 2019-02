"Dentro ar Core": Varone in concerto per beneficenza

PESCARA. Torna a Pescara il magistrato Gennaro Varone ma il suo non sarà un ritorno per indagare sul malaffare della pubblica amministrazione: sarà un ritorno a base di musica quello del pm trasferito alla procura di Roma. Sabato 23 febbraio (ore 21), al Teatro Massimo di Pescara, Varone sarà protagonista di un concerto di beneficenza in cui presenterà il suo nuovo cd intitolato Dentro ar core. Undici tracce con una esplicita influenza romana: dal rock dei primi lavori, come Cani sciolti, gli ultimi brani hanno preso il treno della melodia. E in uno in particolare, Veni a Roma, Varone sembra raccontare il motivo della sua decisione di lasciare Pescara e di imboccare una strada professionale nuova. Sarà un concerto promosso dall'associazione italiana Biblioteche, sezione Abruzzo, insieme all'associazione Nati per leggere Abruzzo (sede di Pescara): l'intero ricavato, costituito dalle libere offerte di chi sceglierà di partecipare, sarà interamente impiegato per un progetto di rieducazione all'affettività attraverso la lettura. Un progetto che si propone di accompagnare genitori-padri che stiano vivendo situazioni di disagio (detenuti o altre fragilità) nella formazione alla lettura a voce alta ai propri figli, quale strumento di rinforzo e consolidamento di una genitorialità consapevole e responsabile. Una perfetta sinergia con la potenza della musica e di una musica come quella di Varone che è molto più che musica, perché melodia e poesia che esprime un un viaggio intimistico nel mondo delle emozioni e dei sentimenti. Durante il concerto, all'inizio, Varone sarà da solo sul palco. Poi, sarà accompagnato al piano, dalla figlia Maria Michela Varone. Varone interpreterà le 11 canzoni di Dentro al core e chiuderà il concerto con un inedito Vivere la vita, un inno a riscoprire le emozioni.

