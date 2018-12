Ezio e Romina, tappa a casa di lei per gli auguri. E poi le Maldive

VICOLI. Una toccata e fuga a Vicoli per fare gli auguri di Natale a genitori e fratelli prima di partire, senza disdegnare una cena con i piatti tipici abruzzesi in un ristorante di Carpineto della Nora. Direzione Maldive per il noto attore comico e conduttore televisivo Ezio Greggio e per la sua nuova compagna Romina Pierdomenico, modella pescarese divenuta famosa nel 2012, quando arrivò al secondo posto nel concorso nazionale di Miss Italia. Paparazzati l’estate scorsa per le strade di Milano dalla rivista di gossip “Spy”, Ezio (64 anni) e Romina (26) non hanno nulla da nascondere, e il saluto alla famiglia prima di partire per le vacanze ha in effetti sancito l’ufficializzazione del rapporto sentimentale.

La famiglia Pierdomenico al gran completo inseime a Ezio Greggio

Felici della scelta di Romina anche i genitori Gabriele e Bianca e i fratelli Laura e Marco. «Era il mese di giugno quando io e mia moglie andammo a trovare Romina a Milano», prende a raccontare il padre, Gabriele Pierdomenico, «e ci disse che aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei. Mia figlia è una bravissima ragazza, e nel mondo scintillante e a volte spietato dello spettacolo che lei frequenta, un genitore non può che sperare che abbia accanto un uomo che la ami e la rispetti. Quando in seguito mia figlia ci fece conoscere Ezio, sinceramente non ce lo aspettavamo», sottolinea Pierdomenico. «La sorpresa è stata enorme. Abbiamo conosciuto un uomo di sani principi e molto legato ai valori di umanità e rispetto che sono anche i nostri. Siamo felici della scelta di Romina, soprattutto perchè anche lei è felice». Una bella relazione che il presentatore di “Striscia la Notizia”, in diverse puntate del notiziario satirico, sembra sottolineare quando usa il dialetto abruzzese. Molti telespettatori hanno notato come, negli ultimi tempi, Greggio usi un intercalare del tipo “Si capìt?”, “Fa lu bràv...”, “mangia gli arrosticini”. Il soggiorno della coppia in Abruzzo è stato molto breve. Venerdì l’arrivo a Vicoli e il pranzo al ristorante Parco del Voltigno di Carpineto della Nora, dove Ezio Greggio ha gradito molto i ravioli di ricotta in bianco con i funghi. «Ma non gli arrosticini», spiega ancora il genitore. «Ci ha raccontato di aver avuto una brutta esperienza in Sardegna, e che da allora non mangia più la carne di pecora». Quindi la notte trascorsa nell’hotel del ristorante La Bandiera, a Civitella Casanova, e la partenza per Roma e le Maldive. «Ma presto torneranno a trovarci», conclude Gabriele.