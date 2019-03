Ferrovie, posti per tecnici e diplomati 

PESCARA . Ci si potrà candidare fino a venerdì 5 aprile per entrare a far parte delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane). In Abruzzo la ricerca riguarda in particolare l’area dell’Aquila e la residenza in questa provincia sarà considerata requisito preferenziale. Rfi, la società dell’infrastruttura del Gruppo fS, è infatti alla ricerca di giovani da inserire nelle proprie squadre specializzate nella manutenzione dei binari, delle linee di alimentazione elettrica dei treni e degli avanzati sistemi di gestione del traffico ferroviario. Per candidarsi è necessario collegarsi alla sezione Lavora con noi del sito fsitaliane.it.

Lavori di manutenzione sulla linea elettrica

Fra i requisiti previsti dal bando, il diploma quinquennale di ambito tecnico con indirizzi elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccatronica, meccanica ed energia costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica e un’età compresa fra 18 e 29 anni. Maggiori dettagli su https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca. La ricerca in Abruzzo rientra nel vasto piano di assunzioni che il Gruppo FS Italiane ha avviato su tutto il territorio nazionale, con oltre 4.000 assunzioni previste.

Complessivamente, Fs ha in mente un piano di investimenti per 58 miliardi in 5 anni che permetteranno di creare 120 mila nuovi posti di lavoro.

IL BILANCIO. Intanto ieri il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato un bilancio 2018 da record con un utile di 559 milioni (+1,3%) e ricavi per 12,1 miliardi (+30%). Il risultato netto è «il dato più performante della storia di Fs» e «per la prima volta abbiamo abbattuto il muro dei 10 miliardi di ricavi», sottolinea l'a.d. Gianfranco Battisti, annunciando per il 2019 «un ulteriore potenziale miglioramento della performance industriale». Contribuiscono ancora una volta in positivo alla performance dell’esercizio del Gruppo FS

Contribuiscono ancora una volta in positivo alla performance dell’esercizio del Gruppo i principali settori operativi. In particolare il settore Infrastruttura – con Rete Ferroviaria Italiana come prima entità operativa, seguita da Anas - che vede chiudere l’anno in positivo per 399 milioni di euro e il settore Trasporto – che vede Trenitalia società leader seguita dai gruppi Mercitalia e Busitalia, rispettivamente nei business del trasporto merci e su gomma, e Netinera Deutschland GmbH, operativa nel trasporto locale e metropolitano in Germania – con un risultato netto di periodo pari a 190 milioni di euro. Il Gruppo FS Italiane riporta quindi al centro della propria attività e dei piani strategici l’impegno nel business del trasporto passeggeri, con nuovi servizi ed una particolare attenzione al trasporto locale e regionale (investimenti tecnici pari a 525 milioni di euro), ed in generale la rinnovata centralità del cliente che, anche attraverso i nuovi contratti con le Regioni. Dal punto di vista infrastrutturale gli obiettivi principali che il Gruppo FS Italiane si impegna a perseguire sono “sicurezza”, “puntualità e affidabilità”.