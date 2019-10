Festa dei pensionati, sfilano sul Ponte del Mare 600 agricoltori / VIDEO

PESCARA. Sfilano sul Ponte del Mare 600 agricoltori della confederazione italiana agricoltori (Cia). Sono in città, oggi e domani, per celebrare la festa interragionale dell'associazione pensionati. Si sono ritrovati oggi alle 15 alla Madonnina, e da lì sono partiti per un corteo che è approdato al padiglione Becci al porto turistico.

GUARDA IL VIDEO DEL CORTEO SUL PONTE DEL MARE

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Bandiere verdi e du botte sul Ponte del Mare Il raduno interregionale dei pensionati agricoli della Cia per due giorni in città (video di Giampiero Lattanzio)

Qui si è tenuto il convegno sul tema “Il Paese che vogliamo è attento alle esigenze dei pensionati, ne tutela i diritti, ne riconosce il ruolo sociale, li valorizza come risorsa”. Sono intervenuti Dino Bruno, presidente regionale Anp-Cia Abruzzo; Adelchi Sulpizio, assessore comunale in rappresentanza del sindaco; Dino Mastrocola, rettore dell’università Teramo; i prof dell’università di Teramo Mauro Serafini, ordinario di Scienze tecniche e dietetiche applicate, e Ciccarelli, associato di Statistica economica; Alessandro Del Carlo, presidente nazionale Anp-Cia; e Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute. Conclusioni di Mauro Di Zio, vice presidente nazionale Cia. In serata, la cena sociale. Domattina, alle 9,30, alla Camera di Commercio, si svolgerà un incontro per illustrare le finalità dell’iniziativa e per il simbolico passaggio di consegne dall’Abruzzo alla regione ospitante del 2020. Poi, le delegazioni visiteranno alcuni luoghi tra i più belli d’Abruzzo.