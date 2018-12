Gratis oggi con il Centro 33 ricette d’autore sul cibo di strada / VIDEO

Ha origini antichissime e al giorno d’oggi, per le ragioni più disparate, il cibo di strada o street food rappresenta una tendenza diffusa, una moda del buon vivere che ha contagiato anche l’Abruzzo. Così il Centro ha pensato di continuare il suo speciale viaggio tra gusto e tradizioni dedicando un libro di ricette esclusivamente al cibo di strada. Trentatrè di quelle proposte sono contenute nel volume che oggi sarà in regalo con il quotidiano degli abruzzesi. Ricette facili e veloci, realizzate dagli chef della regione e racchiuse in 64 pagine da conservare.

«Se in passato mangiare in strada rappresentava una necessità», ha scritto la psicologa e psicoterapeuta Aurora Garofalo nell’introduzione al libro di cucina del Centro, «c’è da chiedersi come mai lo street food riscuota tanto successo anche al giorno d’oggi: sono diversi gli aspetti che hanno determinato la riscoperta di questo costume. Alcuni hanno a che fare con le caratteristiche del nostro stile di vita. Si corre sempre di più, dobbiamo fare molte cose nel minor tempo possibile e spesso anche il pasto deve essere consumato al volo; inoltre, nell’epoca della crisi economica, poter mangiare spendendo poco permette di non rinunciare al piacere di gustare del buon cibo fuori casa senza alleggerire troppo il portafoglio. A livello psicologico, le vere ragioni della popolarità dello street food vanno ricercate nel bisogno di riscoprire le radici della nostra cultura, la semplicità e l’importanza dei rapporti umani. In un mondo che viaggia molto velocemente verso il futuro e che sembra aver dimenticato la propria storia, spesso si sente la necessità di tornare indietro verso qualcosa che permetta di rivalutare le nostre tradizioni più antiche».

Gli arancini di Nicola Fossaceca

E così Raffaele Venditti presenta il suo panino RIStreet, lo chef stellato Nicola Fossaceca gli arancini di riso e ventricina del Vastese con ketchup di pomodori canditi e Concezio Gizzi il pecorino di Pescocostanzo in tempura con mosto cotto. Sono solo alcuni esempi di ricette che oggi troverete nel libro gratuito in edicola con il Centro. E non poteva mancare lo spazio salute con i consigli della nutrizionista Anna Wieckzorec: 6 regole d’oro per una dieta salutare, anche col cibo di strada.

