Il calcio a 5 piange Francesco Di Marino

PESCARA. Il mondo pescarese del calcio a 5 è in lutto per la prematura scomparsa di, Kikko per gli amici, per anni collaboratore della Ponzio Pescara, del Pescara calcio a 5 e del Real Pescara.Di Marino, 62 anni, lavorava nell’azienda pescarese diex presidente della Ponzio che si occupa di fornitura di ricambi e accessori per autovetture e autocarri. «Con lui mai uno screzio in tanti anni di attività», racconta D’Angelantonio, «era una persona splendida e un impiegato modello. Venti giorni fa si sentiva un po’ debole e purtroppo i controlli medici hanno svelato un male che non gli ha lasciato scampo».Classe 1957, Di Marino lascia un vuoto incolmabile negli ambienti sportivi e tra chi lo conosceva. «Purtroppo la notte scorsa se n’è andato il caro Francesco», scrive sulla sua pagina facebook l’ex presidente del Pescara calcio a 5, «una bravissima persona, sempre pronta ad aiutare tutti, sempre con il sorriso e con tanta pazienza. Un bacione forte a tutta la famiglia e ai suoi cari».Di Marino non era solo un collaboratore della società biancazzurra che nel 2015 vinse lo scudetto e poi diede l'assalto in Europa. Sapeva fare, e si prestava, a fare tutto, dalle mansioni operative di dirigente amministrativo fino a quelle di magazziniere. Amava anche cimentarsi in mezzo ai pali e non perdeva occasione per dare qualche prezioso consiglio ai preparatori degli estremi difensori. «Era una persona davvero speciale», racconta il direttore generale del team biancazzurro, ora al Civitella Sicurezza,, «a Pescara era un’istituzione e tutti gli volevano bene perché sapeva farsi amare con i suoi modi gentili e garbati. Era molto legato al gruppo di, ossia i pionieri del calcio a 5 pescarese. Se non sbaglio, iniziò ai tempi della Ponzio del presidente D’Angelantonio che raggiunse la vetta della serie A partendo dalle categorie inferiori. Dopo la vittoria del campionato con il Pescara, lasciò l'incarico di magazziniere, ma è rimasto nel cuore di tutti. Mi hanno chiamato tanti ex giocatori di quel periodo comeede vi lascio immaginare quanta commozione nel ricordare una persona speciale che adesso non c'è più. Oggi penso che saranno davvero in tanti a dargli l'ultimo saluto».Tifoso dell'Inter e del Pescara, Francesco Di Marino amava anche i cani e aveva un bellissimo esemplare di pastore tedesco.I funerali questo pomeriggio alle 16,30 nella basilica della Madonna dei Sette Dolori.©RIPRODUZIONE RISERVATA