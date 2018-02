Il rapporto Cresa: «Giovani abruzzesi pigri e ancora poco digitali» 

PESCARA. Viviamo in un Abruzzo in cui i giovani, soprattutto le ragazze, investono molto sull'istruzione. Critica invece è la situazione della formazione professionale, così come è elevata l'incidenza dei giovani che non studiano né lavorano, i cosiddetti Neet, ed è allarmante lo scarso possesso di competenze alfabetiche, numeriche e digitali. È il quadro che emerge dal dossier Cresa su istruzione e formazione.Secondo il centro di studi e ricerche economico sociali della Camera di commercio d’Abruzzo, la nostra regione mostra un tasso decrescente di iscrizione dei bambini di 4 e 5 anni alla scuola materna che, negli ultimi due anni, scende al 94,4% vale a dire al di sotto del traguardo del 95%. Sale nel complesso il grado di istruzione della popolazione regionale. Gli incrementi sono particolarmente consistenti per i titoli di scuola superiore, buoni ma meno robusti per quelli terziari (università).La quota di popolazione regionale tra i 25-64 anni con al massimo il diploma di scuola superiore supera nel 2016 il 42% per gli uomini e il 41% per le donne, quella con titolo universitario rispettivamente sfiora il 14% e supera il 20%. Particolarmente positivo anche il dato sulla continuità scolastica: il 55%, più che nel resto del paese, dei giovani si iscrive a corsi universitari nell’anno successivo al conseguimento del diploma.Buono è anche il dato sull’abbandono scolastico tra i 18 e i 24 anni che si attesta nel 2016 sul 14% per i maschi e non raggiunge il 5 % per le donne. Sotto il profilo della formazione scolastica e universitaria i dati mettono quindi in evidenza forti differenze di genere a vantaggio delle donne. Critica, al contrario, la situazione della formazione professionale e di quella continua (). PIGRI. In Abruzzo esigua e ampiamente al di sotto del livello minimo fissato da Europa 2020 nel 15% è la quota di popolazione dai 25 ai 64 anni che ha partecipato ad attività di istruzione o formazione (7%). A rendere più preoccupante la situazione si aggiunge l’elevata percentuale di giovani (Dai 15 ai 29 anni) Neet (, non studente né occupato né in formazione) che raggiunge in Abruzzo il 27% della popolazione maschile, in aumento dal 2004 di circa 14 punti, e il 19% di quella femminile, in calo rispetto di circa l’8%. Passiamo alla misurazione delle “competenze funzionali” effettuata annualmente da l’Invalsi.Parliamo di competenze alfabetiche, numeriche e digitali. Particolarmente scoraggiante è in questo caso il livello di competenza in tutti gli ambiti considerati degli abruzzesi, che riportano valori ampiamente inferiori alla media nazionale e superiori nel complesso solo a quelli del Mezzogiorno, e si posizionano negli ultimi posti delle graduatorie delle regioni più virtuose. In Abruzzo sono però le donne a mostrare valori più elevati in ambito alfabetico, e gli uomini nel campo numerico e in quello dell’alta competenza digitale. L’ultimo capitolo dello studio Cresa invita a una riflessione.Risulta infatti assai bassa la partecipazione ad attività culturali, intendendo per questa lo svolgimento una volta l’anno di almeno tre attività tra: andare quattro volte al cinema; almeno una volta a teatro, musei e/o mostre, siti archeologici, monumenti, concerti di musica classica, opera, concerti di altra musica, leggere almeno quattro libri o un quotidiano almeno tre volte a settimana.Nel 2015 ha partecipato ad attività culturali il 25% della popolazione regionale maschile e il 23% di quella femminile, valori che relegano l’Abruzzo nelle ultime posizioni della classifica delle regioni ordinate per valori decrescenti (rispettivamente 14° e 15° posto, seguito solo dalla Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, e, per gli uomini anche dalla Basilicata).