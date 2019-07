L’attore Pasotti in relax a Pescara 

PESCARA. È innamorato di Pescara e appena può non disdegna una capatina sulle spiagge della città adriatica. Così, non è passata inosservata la presenza dell’attore Giorgio Pasotti sotto una palma dello stabilimento Tortuga, al confine tra Pescara e Montesilvano. L’attore è stato ospite del comico abruzzese Vincenzo Olivieri, con il quale condivide il produttore teatrale. Pasotti, protagonista di recente della miniserie tv su Canale 5, “Il silenzio dell’acqua”, ha trascorso un week end di relax in compagnia della sua fidanzata Claudia Tosoni, dalla quale è praticamente inseparabile ormai da oltre un anno, da quando si sono conosciuti a teatro, entrambi in scena in “Una notte di mezza estate”. E le foto testimoniano l’intesa della coppia.

Giorgio Pasotti mentre si prepara per andare via

Pasotti si è fatto notare per la sua normalità. In molti si sono meravigliati quando l’attore ha preso i piatti e i bicchieri sporchi della consumazione e li ha riportati al bar. Un vip non troppo vip, insomma, che è apparso molto alla mano. Cordiale con i vicini d’ombrellone e con gli altri bagnanti, ha trascorso in spiaggia un paio di giorni di tranquillità. Dopo un bagno ristoratore con la fidanzata e varie affettuosità sotto l’ombrellone l’attore, che nel 2004 ha ricevuto anche il Premio Flaiano proprio a Pescara, ha recuperato lo zainetto e ha lasciato la spiaggia insieme agli amici.

In Abruzzo, in passato, è andato in scena nel recital “Forza, il meglio è passato”, adattato, musicato e diretto da Davide Cavuti. Un amore, corrisposto, per la città di Flaiano.

Gli ultimi preparativi prima di lasciare la spiaggia

